الأنبا بشارة يترأس الندوة التكوينية لخدام وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص غرب بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشيّة أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباطِ الكاثوليك، النَّدوة التَّكوينيَّة لخدامِ وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص غرب بالإيبارشيَّة، وذَلِكَ بكنيسةِ السَّيدة العذراء، بالبربا.

أُقيمَت فعاليَّات النَّدوة التَّكوينيَّة بإشرافِ وتَنظيم مَكتب التَّعليم المَسيحيّ بالإيبارشيَّة، حَيثُ أَلقى الأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني محاضرة بعنوان "مَدخل لقراءةٍ صحيحة للعهدِ القديم".

قراءة صحيحة للعهد القديم

وتطرَّق الأب يوحنا إلى النّقاط التَّالية: الكتاب المُقدَّس في تعليم الكنيسةِ الكاثوليكيَّة (بند ١٠١ - ١٤١)، قراءة عامة لقراءةٍ صحيحية للعهدِ القديم (الوحي والإلهام وقانونيَّة الأسفار المُقدَّسة)، يسوع والعهد القديم، التَّاريخ المُقدَّس لشعبِ الله: عصر الآباء، عصر القضاة، المملكة، والأنبياء.

كذلك، تم التَّوسع في كُلِّ عصر، والشَّخصيَّات الرّئيسيَّة التي تقود العصر، بالإضافة إلى تقديم دراسة عميقة للواقع التَّاريخيّ، والرّسالة اللَّاهوتيَّة للأسفارِ المُقدسة للعهد القديم.

وألقى الأب المُطران كلمة تشجيعية للجميع من خلال كلمة قداسة البابا فرنسيس: "سيروا بشجاعةٍ وفرحٍ في الطَّريقِ مُدركين ومُتأكدين أنَّكُم محبوبين من الله"، الإنسان الذي يشعر إنَّهُ غير محبوب، يمتلكه العنف، ولكن مَن يشعر بمحبَّة الله، يصير إنسان فرح وشجاع، شاكرًا جميع الخدام والخادمات، لسعيهم نحو التكوين داخل الكنيسة، كأُم ومُعلّمة، لأن التّّكوين هو مسيرة البحث عن يسوع من خلال كلمته.