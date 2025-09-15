خلال صلوات القداس.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: الكنيسة الحية جذابة مثل الواحة

ترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي خلال مؤتمر الأسرة الذي نظمته كاتدرائية جميع القديسين بمنطقة رأس سدر، وذلك بحضور العميد "رتبة كنسية" هاني شنودة، عميد الكاتدرائية، والقس مودي حبيب، القسيس المساعد بالكاتدرائية، إلى جانب الأستاذ جورج فايق، قائد المؤتمر.

صلاة القداس الإلهي

وقال رئيس الأساقفة: الكنيسة الحية هي كنيسة جذابة مثل الواحة، تجذب الناس إليها لأنها مليئة بالحياة الروحية. ولكي أعرف إن كنت صحيحًا روحيًا أم مريضًا، أحتاج أن أقيس حياتي على كلمة الله وليس على مشاعري فقط. كثير من الكنائس اليوم قد تبتعد عن المسيح، لكن سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني (من عدد 42 إلى 47) يقدّم لنا صورة حيّة عن الكنيسة الأولى التي كانت متحركة وفعّالة رغم كل التحديات.

واستكمل: هذه الكنيسة لها سبع صفات مميزة: فهي أولًا كنيسة تتعلم كلمة الله لتعيش في مشيئته، لأن التعليم هو قوتها الحقيقة. وثانيًا، هي كنيسة تختبر شركة حقيقية حيث يعيش المؤمنون في وحدة ومشاركة للأفراح والأحزان. وثالثًا، كنيسة تجتمع حول مائدة الرب، لأنها محور العبادة. ورابعًا، كنيسة مصلية دائمة ترفع صلوات بلجاجة لتحقق مشيئة الله في كل أمور حياتها. خامسًا، هي كنيسة ممتلئة من الروح القدس الذي يمنحها القوة للشهادة، وسادسًا، كنيسة تعطي بسخاء وتهتم بالآخرين، وسابعًا، كنيسة مليئة بالفرح الذي يساعد المؤمنين على مواجهة المصاعب.

واختتم: نصلي أن تكون كنيستنا دائمًا حيّة، ثابتة في الكلمة، مصلية، ممتلئة بالروح، ومعطية بفرح، حتى تكون نور وملح في المجتمع من حولها.