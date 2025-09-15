حفل ختام مهرجان إعدادي بكنيسة مارجرجس عين شمس الشرقية بحضور الأنبا أولوجيوس

أقيم حفل ختام مهرجان إعدادي، بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس، أسقف كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وذلك بمقر نيافته بكنيسة مارجرجس عين شمس الشرقية.

حفل ختام مهرجان الكرازة

شارك في الحفل لفيف من الآباء الكهنة، إلى جانب الخدام والخادمات وفتيان وفتيات مرحلة إعدادي.

وخلال الحفل، تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والمتفوقين في مهرجان الكرازة المرقسية في مختلف المسابقات، في يوم مفرح للجميع.

وفي سياق آخر ، افتتح نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، بالقاهرة، دار السيدة العذراء للحكماء، لرعاية وإقامة المسنين والمسنات، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمهمشة.