عقد الاجتماع السنوي لشركاء مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان | صور

شارك نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المُحرَّق) ورئيس رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط، في الاجتماع السنوي لشركاء مجلس كنائس الشرق الأوسط الدوليين والإقليميين.

وتناول اللقاء القضايا المسكونية والإنسانية ودور الحضور المسيحي في ظل تحديات الحروب، مع بحث آفاق رسالة المجلس المستقبلية.

وعلى هامش اللقاء، التقى نيافة الأنبا بيجول بكل من:

• نيافة المطران أنطونيوس الصوري، مطران زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس، ممثلاً غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والوزير الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني ،و نعمت جورج إفرام، النائب البرلماني اللبناني.

،و البروفيسور الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقدّم نيافته هدية تذكارية خاصة للمشاركين، وهي أيقونة قبطية تُصوّر رحلة عودة العائلة المقدسة من مصر إلى الناصرة بعد مكوثها في جبل قسقام حيث دير المُحرَّق.

كما زار نيافة الأنبا بيجول نيافة المطران مار ثاؤفيلس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، والتقى الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي التي تحمل اعتزازًا دائمًا للكنيسة القبطية.

وخلال الزيارة، صلى نيافة الأنبا بيجول القداس الإلهي بمناسبة عيد النيروز يومي الخميس والجمعة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بسن الفيل بلبنان، بدعوة القمص أندراوس الأنطوني، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلبنان.

رافق نيافته أثناء الزيارة الراهب رافائيل المُحرقي.