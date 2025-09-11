في حوار مفتوح مع الشباب.. البابا تواضروس: لا نخاف على كنيستنا المعلمة

أجرت الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية حوارًا مفتوحًأ مع قداسة البابا وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقيه المسكوني الأول.

وجاء السؤال السادس كالتالي:

- هناك مخاوف لدى بعض الشباب من تأثير انعقاد المؤتمر على إيماننا الأرثوذكسي

قداسة البابا متعجبًا: "كيف يخاف شخص من أبناء كنيستنا ذات الألفي سنة، وإلا لا نكون أولاد أثناسيوس!."

وعلق: كنيستنا مثل الجبل، لا يؤثر عليها أحد بل هي التي أثرت وتؤثر وتعلم.

كنيسة الشهداء

وطلب قداسة البابا أن يرتل الشباب معه جزءًا من ترنيمة أعروس الفادي القبطية، وعلق من خلال كلمات الترنيمة أن كنيستنا عبرت بحر الألامات ولكنها حفظت بدمائها الحق قويم.

وأضاف قداسته: أتعجب ممن يخافون على الكنيسة، كنيستنا مثل الجبل، وهي كنيسة معلمة، كنيسة الشهداء التي حفظت إيمانها".