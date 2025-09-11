الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص تحتفل بعيد النيروز

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص، بعيد النيروز وذلك برعاية الراهب القمص إيرينيؤس البرموسي النائب البابوي للكنيسة الأرثوذكسية في دولة قبرص، وأُقيم الاحتفال بدير رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة أچيا ڤارڤارا.

الاحتفال بعيد النيروز

قدّم فقرات الحفل فِرَق من الكنيسة الثلاث: كنيسة القديس مار مرقس الرسول بنيقوسيا، وكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بليماسول، وكنيسة الشهيد مار مينا بكسيليفاغو – لارنكا، حيث قدّموا فقرات متنوّعة روحية وترفيهية نالت إعجاب الحاضرين.

كما تضمّن الحفل فقرة خاصة لشباب الكنيسة الذين شاركوا في ملتقى لوجوس الخامس للشباب القبطي حول العالم ٢٠٢٥، حيث قدّموا للمرة الأولى عرضًا شاملاً لمضمون المؤتمر أمام شعب الكنيسة القبطية في قبرص.

هذا وتم تكريم أبنائنا المتفوّقين في الدراسة وأصحاب المواهب المتنوعة، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

جاء الاحتفال هذا العام ليؤكد روح المحبة والوحدة والبنيان المشترك بين أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص.