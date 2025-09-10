إيبارشية أطفيح تنظم يوماً روحياً لعمال الكنائس والقرابنية

تحت رعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح والصف، نظَّمت لجنة شئون العاملين يوماً روحياً لعمال الكنائس والقرابنية، في إطار اللقاء الدوري لهم.

يوم روحي لعمال الكنائس

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بمقر مطرانية أطفيح بكنيسة مارجرجس بكرمة الرسل، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، وبمشاركة القمص إيلياس جرجس، والقس سيداروس ميخائيل، والقس يوحنا فرج، والقس صموئيل رضا، والقس رويس رأفت، والقس داود سعيد.

اشتمل اليوم أيضاً على كلمة روحية عن المحبة المتبادلة بين الكاهن والعامل ألقاها القس داود سعيد، تلاها تحفيظ مرد إنجيل عيد النيروز.

كما تضمن اليوم أسئلة كتابية، وفقرة للمواهب في الألحان وتعليم الدف.

وقد أبدى الحاضرون سعادتهم بالمشاركة.