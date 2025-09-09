رسامة 100 شماس لكنيسة مارجرجس بقرية سيلة الغربية

صلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف إيبارشية مطاي، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية سيلة الغربية التابعة للإيبارشية.

رسامة شمامسة جدد

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ١٠٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

وكان نيافة الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، افتتح أمس، الاثنين، معرض الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية في مقر المطرانية، وذلك بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي، حيث استقبل المعرض ٢٣٠٠ أسرة من أبناء الإيبارشية.