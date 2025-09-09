الكنيسة تستعد لاستقبال عيد النيروز 2025.. رأس السنة القبطية وعيد الشهداء

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 للاحتفال بعيد النيروز، رأس السنة القبطية الجديدة (1742 للشهداء)، ويُعرف النيروز بعيد الشهداء إذ ارتبط بداية التقويم القبطي بذكرى الذين قدّموا حياتهم من أجل الإيمان المسيحي، ليبقى العيد مناسبة روحية وتاريخية وثقافية في وقتا واحد.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

عيد النيروز

يعود أصل النيروز إلى التقويم المصري القديم المرتبط بمواسم الزراعة وفيضان النيل، حيث كان المصريون يعتبرون هذه الفترة بداية عام جديد مليء بالحياة. وعندما بدأت الكنيسة القبطية تقويمها في القرن الرابع الميلادي، ربطته بذكرى الشهداء الذين واجهوا الاضطهاد الروماني، ليصبح النيروز رمزًا للشهادة والإيمان والتجدد.

ومن المنتظر أن تشهد الكنائس في مصر والمهجر قداسات خاصة بعيد النيروز، حيث تتزين المذابح بالورود الحمراء رمز الدم والشهادة، والبيضاء رمز النقاء والرجاء. كما تُرفع الصلوات من أجل مصر وسلام العالم.

وعلى المستوى الشعبي، تحافظ العائلات القبطية على تقاليد تقديم البلح والجوافة، فالبلح يرمز إلى الصلابة من الخارج والحلاوة من الداخل، والجوافة رمز للقلب النقي الأبيض الممتلئ بالبذور الكثيرة، أي كثرة البركات.

أشهر الشهداء في المسيحية

يُحيي النيروز ذكرى آلاف الشهداء الذين سجل التاريخ أسماءهم في كتاب السنكسار، ومن أبرزهم:

الشهيد مارجرجس الروماني: الملقب بـ"أمير الشهداء"، الذي عُرف بشجاعته وثباته أمام التعذيب.

الشهيد مارمينا المعروف بالعجائبي: أحد أشهر قديسي مصر، الذي ارتبط اسمه بالمعجزات وصار مزارًا عالميًا.

والقديسة العفيفة دميانة: التي قادت أربعين عذراء في مواجهة الاضطهاد، وضُربت حياتها مثلًا في الإيمان.

الشهيد فيلوباتير مرقوريوس الملقب بـ (أبو سيفين): المحارب الشجاع الذي نال إكليل الشهادة.

الشهيدة بربارة: التي اشتهرت بقوة إيمانها وصمودها أمام والدها والحاكم.

الشهيدة كاترين: المعروفة بقداستها وحكمتها، والتي استشهدت في سن صغيرة.

الشهيد ماربقطر “ابسخيرون القليني”: الجندي المصري الذي رفض إنكار إيمانه رغم العذاب، وغيرهم كثيرا من الشهداء.

وتبقى سير هؤلاء الشهداء علامة مضيئة تعيد للأذهان معنى التضحية والثبات الذي يرمز إليه النيروز.