أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وتكريم الخريجين والخريجات، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

قداس المناولة الاحتفالية 

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، والأب ألفي عطية، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الاستعداد".

وفي نهاية القداس الإلهي، كرم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس أبناء الكنيسة خريجي وخريجات المراحل التعليمية، مشجعًا إياهم على مزيد من التفوق والتميز.

تلا ذلك، لقاء الأب المطران مع أبناء وبنا المناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة جميع ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأشار راعي الإيبارشيّة إلى المحتفى بهم أهمية حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية، والمواظبة على الصلاة اليومية، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

