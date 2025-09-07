قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بالقداس.. ورئيس الأساقفة: المسيح مركز حياتنا

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أساس الإيمان المسيحي 

تحدث رئيس الأساقفة في عِظته قائلاً: الدعوة إلى التلمذة هي أن نتبع يسوع، الحاضر معنا اليوم، في وسطنا، عندما نجتمع لعبادة الرب. إذ أنهُ غلب الموت. قام وظهر لتلاميذه في العلية. ومع أن الأبواب كانت مغلقة، اجتازها ووقف في وسطهم. وتأملنا اليوم هو "أن يسوع في وسطنا". هذا هو أساس إيماننا المسيحي: المسيح في الوسط، المسيح هو المركز. وهذا أيضًا هو الموضوع الأساسي في الكتاب المقدس. فمنذ البداية، الله كان في الوسط. في الخلق، في وسط الأرض الخربة والخالية والمغطاة بالظلمة، كان الله حاضرًا في المركز.

واستكمل: قال الرب عن إخراج شعبه في العهد القديم: “لأُخرجهم من مصر لكي أسكن في وسطهم. أنا الرب إلههم.” (خروج 29:46). في كل أعمال عنايته الإلهية، الله دائمًا في الوسط. وصلى النبي قائلًا: “وأنت يا رب في وسطنا، ونحن دُعينا باسمك. فلا تتركنا.” (إرميا 14:8-9). وفي سفر دانيال نقرأ أن المسيح كان في وسط أتون النار مع شدرخ وميشخ وعبدنغو: “هوذا أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة.” (دانيال 3:25).

وأضاف: وليس فقط الله في الوسط في العهد القديم، بل نقرأ أيضًا في العهد الجديد أن المسيح في الوسط. كان في الوسط حين وُلد في بيت لحم بين الرعاة والمجوس القادمين من المشرق. وكان في الوسط وهو صبي في الهيكل وسط الكتبة والمعلمين. وعلى الصليب: “وصلبوا معه اثنين، واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره، ويسوع في الوسط.” (يوحنا 19:18). "المسيح في الوسط اليوم" في سفر الرؤيا نراه في المركز: “ثم نظرت فإذا خروف قائم كأنه مذبوح، في وسط العرش، محاطًا بأربعة مخلوقات حية وبالشيوخ.” (رؤيا 5:6).

واختتم: يسوع دائمًا في وسط شعبه، على مدار الزمان فهو وعدنا أن يكون وسطنا في كل حين. “لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم.” (متى 18:20).

الدكتور سامي فوزي القداس الأسقفية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

منتخب مصر

منتخب مصر يتوجه إلى بوركينا فاسو غدا على متن طائرة خاصة

حسين الشحات

ٱحمد حسن: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية

شوبير

شوبير يكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري: القصة لم تنتهِ بعد

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

