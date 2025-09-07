الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بالقداس.. ورئيس الأساقفة: المسيح مركز حياتنا

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أساس الإيمان المسيحي

تحدث رئيس الأساقفة في عِظته قائلاً: الدعوة إلى التلمذة هي أن نتبع يسوع، الحاضر معنا اليوم، في وسطنا، عندما نجتمع لعبادة الرب. إذ أنهُ غلب الموت. قام وظهر لتلاميذه في العلية. ومع أن الأبواب كانت مغلقة، اجتازها ووقف في وسطهم. وتأملنا اليوم هو "أن يسوع في وسطنا". هذا هو أساس إيماننا المسيحي: المسيح في الوسط، المسيح هو المركز. وهذا أيضًا هو الموضوع الأساسي في الكتاب المقدس. فمنذ البداية، الله كان في الوسط. في الخلق، في وسط الأرض الخربة والخالية والمغطاة بالظلمة، كان الله حاضرًا في المركز.

واستكمل: قال الرب عن إخراج شعبه في العهد القديم: “لأُخرجهم من مصر لكي أسكن في وسطهم. أنا الرب إلههم.” (خروج 29:46). في كل أعمال عنايته الإلهية، الله دائمًا في الوسط. وصلى النبي قائلًا: “وأنت يا رب في وسطنا، ونحن دُعينا باسمك. فلا تتركنا.” (إرميا 14:8-9). وفي سفر دانيال نقرأ أن المسيح كان في وسط أتون النار مع شدرخ وميشخ وعبدنغو: “هوذا أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة.” (دانيال 3:25).

وأضاف: وليس فقط الله في الوسط في العهد القديم، بل نقرأ أيضًا في العهد الجديد أن المسيح في الوسط. كان في الوسط حين وُلد في بيت لحم بين الرعاة والمجوس القادمين من المشرق. وكان في الوسط وهو صبي في الهيكل وسط الكتبة والمعلمين. وعلى الصليب: “وصلبوا معه اثنين، واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره، ويسوع في الوسط.” (يوحنا 19:18). "المسيح في الوسط اليوم" في سفر الرؤيا نراه في المركز: “ثم نظرت فإذا خروف قائم كأنه مذبوح، في وسط العرش، محاطًا بأربعة مخلوقات حية وبالشيوخ.” (رؤيا 5:6).

واختتم: يسوع دائمًا في وسط شعبه، على مدار الزمان فهو وعدنا أن يكون وسطنا في كل حين. “لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم.” (متى 18:20).