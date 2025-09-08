بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.. افتتاح جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية بموسكو

ينعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو افتتاح جلسات لجنة العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وذلك في إطار الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة التي أنشأها صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني والبطريرك كيرل بطريرك موسكو عقب لقائهما الأول في موسكو عام ٢٠١٤.

وأقيم القداس الإلهي للوفد القبطي في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بموسكو، والتي تُعد أول كنيسة قبطية رسمية في روسيا، وهي إحدى ثمار عمل اللجنة، إذ قدمت الكنيسة الروسية مبنى الكنيسة هديةً للكنيسة القبطية لخدمة أبنائها في موسكو، وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس ورئيس لجنة العلاقات، وشاركه نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، ورئيس الوفد الكنسي الذي يزور روسيا حاليًا، وشارك كذلك في القداس نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، وعضو الوفد حيث يزورون روسيا ضمن برنامج اللجنة الخاص بتبادل الزيارات للتعرف على الحياة الرهبانية والأديرة، وهو البرنامج الذي تستقبل من خلاله الكنيسة القبطية في مصر سنويًا وفودًا روسية تزور الأديرة القبطية.

كما شارك في القداس نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس وعضو لجنة العلاقات، والراهب القس داود الأنطوني المشرف على الخدمة في موسكو، والقس أثناسيوس فتحي كاهن إيبارشية بني سويف وعضو الوفد الكنسي الزائر.

العلاقة بين الكنيستين

يذكر أن لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية عملت طوال السنوات العشر الماضية على توطيد أواصر المحبة بين الكنيستين من خلال تبادل الزيارات، وتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المجتمعية والثقافية والإعلامية والرعوية. كما كان للكنيسة الأرثوذكسية الروسية دورًا بارزًا في تسهيل إجراءات تسجيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككنيسة معترف بها في روسيا، لتصبح قادرة على خدمة أبنائها الأقباط المقيمين في موسكو.