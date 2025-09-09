رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد التابع للأبروشية

زار المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤتمر مدارس الأحد، التابع للأبروشية، تحت شعار "جوة الخيمة" (خروج ٢٥ : ٢٢ )، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بحضور القس يشوع بخيت راعي المؤتمر والمهندسة منال منسى مسؤول لجنة الطفولة بالأبروشية، والمهندس أندرو عون الله قائد المؤتمر.

مؤتمر مدارس الأحد

عبر رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، حيث استمع إلى تراتيل الأطفال، وشاركهم الحوار حول موضوع المؤتمر الذي تناول خيمة الاجتماع. ومما تتكون، وخلال اللقاء، فتح رئيس الأساقفة حوار مباشر مع الأطفال حول مكونات خيمة الاجتماع وما تحمله من معانٍ روحية، مستمعًا إلى آرائهم وإجاباتهم.

واختتم جولته بلإطلاع على المجسم الخاص بخيمة الاجتماع، وتفقّد الأشغال اليدوية والأنشطة الإبداعية التي أعدّها الأطفال بأيديهم، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية التي صُممت لتبسيط فكرة خيمة الاجتماع والتعرف أكثر على مكوناتها ومعانيها الروحية.