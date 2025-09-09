الأنبا توماس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء والقديسة تريزا بإمبابة

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديسة تريزا الطفل يسوع، بإمبابة.

الفضائل الإلهية

شارك في الصلاة القمص إبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، راعيا الكنيسة، والأب بطرس أنور، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، وسكرتير الأنبا توماس، والأب بيوس فرج، أحد كهنة الإيبارشيّة، والأب يوحنا زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا، بسوهاج، والأب إرميا نشأت، أحد كهنة إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأب مينا أنور، راعي كنيسة القلب الأقدس، بالسكاكيني.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "أهمية الاحتفال بسر الإفخارستيا"، مؤكدًا إننا جميعًا مسؤولون عن إيماننا، موضحًا أهمية الفضائل الإلهية في حياتنا وهي: الإيمان، والرجاء، والمحبة.