بحضور رئيس الأساقفة.. قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلا بمناسبة عودة المدارس

نظم قطاع اللاجئين، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حفل بمناسبة العودة للمدارس للأطفال اللاجئين، بالتعاون مع فريق Smile Makers.

وقد حضر الحفل، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والقس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتضمن اليوم العديد من الأنشطة الممتعة، مثل الألعاب، والرسم على الوجوه، ومشاهدة المسرحيات القصيرة والعروض المتنوعة التي أضفت لمسة من البهجة في قلوب الأطفال، واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا على الجميع.

يأتي هذا الحفل في إطار حرص الكنيسة الأسقفية على دعم الأطفال اللاجئين وإدخال السرور إلى حياتهم، ضمن رسالتها المستمرة لتوفير بيئة آمنة ومحبة لكل اللاجئين في مصر.

جدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، إذ يسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات.