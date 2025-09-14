رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء والمعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية

صلى نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، القداس الإلهي بمناسبة عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢ توت، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية.

عيد استشهاد يوحنا المعمدان

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣٠ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وذلك للخدمة بذات الكنيسة.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.

وفي سياق متصل ، احتفلت كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة معراج المعادي، بعيد استشهاد شفيعها، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢ توت، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام قداس العيد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.