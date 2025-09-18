حفل تخرج دفعة جديدة من إعداد الخدام بكنيسة رئيس الملائكة رافائيل ومارمينا بـ ألف مسكن

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة رافائيل والشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة ألف مسكن - عين شمس، بتخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالكنيسة ذاتها، بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والآباء كهنة الكنيسة، حيث تضمن الحفل عددا من الفقرات المتنوعة، وتوزيع شهادات التقدير للخريجين.

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، رفع بخور عشية بكنيسة الشهيدة رفقة الأثرية بسنباط، في إطار النهضة الروحية لتذكار استشهادها مع أولادها الخمسة.

وخلال العشية طيَّب نيافته رفات الشهداء بالكنيسة، وسط فرحة غامرة لكل شعبها.