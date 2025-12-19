قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان

مدبولي ونظيره اللبناني
مدبولي ونظيره اللبناني
محمود مطاوع

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان لبحث بذل مزيد من الجهود من الجانبين لزيادة التبادل التجاري، وإزالة أية معوقات أمام زيادة حركة التجارة بين البلدين، وتعزيز جهود الربط اللوجيستي بين الجانبين وذلك علي هامش زيارته لدولة لبنان علي راس وفد رفيع المستوى. 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة. 

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه  الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

