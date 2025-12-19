رئيس الوزراء يلتقي أعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان لبحث بذل مزيد من الجهود من الجانبين لزيادة التبادل التجاري، وإزالة أية معوقات أمام زيادة حركة التجارة بين البلدين، وتعزيز جهود الربط اللوجيستي بين الجانبين وذلك علي هامش زيارته لدولة لبنان علي راس وفد رفيع المستوى.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.