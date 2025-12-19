رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل مدبولي

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر البرلمان اللبناني لبحث عدد من الملفات.

وكان قد عقد مدبولي مؤتمر صحفي مشتر جم رئيس وزرا مص ولبنا و اعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في مستهل كلمته، عن الترحيب برئيس الوزراء قائلاً: يسرّني أن أرحّب بكم اليوم في بيروت، التي تتشرّف باستقبال دولة رئيس الوزراء مدبولي والوفد الوزاري المصري الكريم، في زيارةٍ هي تأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين لبنان ومصر، وتجسيدٌ لإرادةٍ مشتركة في بناء شراكةٍ فعلية، مسؤولة، ومنتجة.

وقال الدكتور/ نواف سلام: ما بدأناه معًا قبل أسابيع في القاهرة في إطار اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، نتابعه اليوم بخطى عملية في بيروت، من خلال اجتماع ثنائي بنّاء جمعني بدولة رئيس الوزراء مدبولي، واجتماع موسّع بين الوفدين الوزاريين.