محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
حوادث

نظر الطعن على سحب أرض نادي الزمالك.. بعد قليل

ارشيفية
ارشيفية
إسلام دياب


تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها.

وأكد دفاع النادي خلال مرافعته بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، كما تسمكوا بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادى.

على جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك، للمفوضين وتحديد جلسة 13 يناير المقبل، لنظره.

أرض نادي الزمالك سحب أرض نادي الزمالك الطعن على سحب أرض نادي الزمالك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة حسين لبيب

