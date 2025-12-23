صور| مترو الإسكندرية يشهد تقدما ملحوظا في أعمال الكمرات والمسار العلوي

شهد مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، حيث أظهرت لقطات تصوير جوي استمرار أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار، وتنفيذ عناصر المسار العلوي بعدد من القطاعات، في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، بواقع 6.5 كم مسار سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كم مسار علوي حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

وتتواصل حاليًا أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات الممتدة من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات الخاصة بالمسار العلوي، إلى جانب تنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة الخاصة بمحطات المشروع.

كما تشهد ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية وتنفيذ الأسوار، مع بدء أعمال المباني والبنية الأساسية داخل ورشة كفر عبده، في إطار تجهيز الورش اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة المستقبلية.

نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي

ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بمحافظة الإسكندرية، من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، والمساهمة في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد إلغاء المزلقانات والمعابر غير الشرعية والتقاطعات المرورية، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل، مع المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة.

ومن المستهدف أن يرفع المشروع الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويحقق خط مترو الإسكندرية تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة. كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط بطول 31 كم حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح، ودراسة مسار المرحلة الثالثة لربط الإسكندرية بمطار برج العرب وتبادل الخدمة مع الخط الأول من شبكة القطار السريع.