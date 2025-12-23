اليوم.. الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ 100 لدعم أهالي غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يعقد الهلال الأحمر المصري، مؤتمرا صحفيا اليوم لإطلاق القافلة الـ 100 من قوافل زاد العزة لدعم قطاع غزة .

وكان قد أطلق الهلال الأحمر المصري، أمس  قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 99، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

استجابة لحالة الطقس السيء، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: 300 بطانية، أكثر من 22 ألف قطعة ملابس شتوية، نحو 3 آلاف مرتبة، ونحو 3,500 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 99، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: نحو 130 ألف سلة غذائية، أكثر من 700 طن دقيق، وأكثر من 1,800 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، أكثر من 1,300 طن مواد بترولية.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

