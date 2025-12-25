قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يكرم طالبين لتفوقهما في مسابقات الابتكار والتكنولوجيا محليًا ودوليًا

إيهاب عمر

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اثنين من أبناء المحافظة من الطلاب المتميزين، تقديرًا لتفوقهما وحصولهما على مراكز متقدمة في مسابقات وطنية ودولية بمجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

كرنفال مصر للعلوم والروبوتات

وشمل التكريم الطالب أحمد نصر أحمد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة دار الكوثر الخاصة، لحصوله على المركز الثالث في المسابقة العالمية للابتكار والتكنولوجيا التي أُقيمت مؤخرًا بدولة ماليزيا، فضلًا عن مشاركته في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا بجامعة مالابا، ومسابقة المبتكرين الشباب بأفريقيا، وكرنفال مصر للعلوم والروبوتات.

كما كرم المحافظ الطالبة مروة نصر محمد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، بعد فوزها بـالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسار الفنون الرقمية، ضمن مسابقة Digitopia التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأهدى محافظ أسيوط الطالبين درع المحافظة وشهادة تقدير، معربًا عن فخره واعتزازه بما يحققه أبناء أسيوط من إنجازات ملموسة تعكس مستوى التميز والابتكار لدى طلاب المحافظة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية المواهب الطلابية ودعم المبدعين وتمكينهم من عرض أفكارهم وإبداعاتهم.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة على دعم النماذج المتميزة في مختلف المجالات، وتشجيع الكفاءات الواعدة على مواصلة مسيرة العطاء والابتكار، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين.

وفي هذا الإطار، وجه محافظ أسيوط بضم الطالبين إلى نادي الذكاء الاصطناعي بالمحافظة، تقديرًا لتميزهما في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وبما يسهم في صقل مهاراتهما ودعم مسيرتهما العلمية.

من جانبهما، أعرب الطالبان عن خالص شكرهما وتقديرهما لمحافظ أسيوط على هذا التكريم، مؤكدين أن هذه اللفتة تمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام التكريم، التقط الطالبان صورًا تذكارية مع المحافظ بحضور معلمي المدرستين والموجه وأولياء الأمور، توثيقًا للحظة فخر واعتزاز بإنجازات مشرفة ترفع اسم أسيوط عاليًا.

