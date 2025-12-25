قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
إي.تاكس وموبايل أبلكيشن.. وزير المالية: توحيد وتيسير معاملات الضرائب
فرصة للتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 25 ديسمبر

رشا عوني

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025، انخفاضا طفيفاً في الأسواق، حيث ما زالت الأسعار مستقرة وتدفع المواطنين للشراء، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد للمسيحيين.

ونستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم، الخميس 25 ديسمبر، في بورصة الدواجن والأسواق. 

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك نحو 70 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و95 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

أما الفراخ الساسو الحمراء، فقد استقرت أسعارها في البورصة عند مستوى 65 إلى 66 جنيهًا للكيلو، في حين وصلت للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 106 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 72.5 جنيه إلى 130 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر البانيه اليوم 

يتراوح سعر كيلو البانيه البانيه، اليوم الخميس، من 180 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية، وهو الأكثر طلبا في الأسواق. 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع 105 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض السعر نفسه، بينما بلغ سعر البيض البلدي 120 جنيهًا جملة، ويصل للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

سعر أجزاء الفراخ اليوم 

  • صدور الدجاج الطازجة من 180 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.
