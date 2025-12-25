فرصة للتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 25 ديسمبر

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025، انخفاضا طفيفاً في الأسواق، حيث ما زالت الأسعار مستقرة وتدفع المواطنين للشراء، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد للمسيحيين.

ونستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم، الخميس 25 ديسمبر، في بورصة الدواجن والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك نحو 70 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و95 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر الفراخ الساسو اليوم

أما الفراخ الساسو الحمراء، فقد استقرت أسعارها في البورصة عند مستوى 65 إلى 66 جنيهًا للكيلو، في حين وصلت للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 106 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 72.5 جنيه إلى 130 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه البانيه، اليوم الخميس، من 180 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية، وهو الأكثر طلبا في الأسواق.

سعر الفراخ اليوم

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع 105 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض السعر نفسه، بينما بلغ سعر البيض البلدي 120 جنيهًا جملة، ويصل للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

سعر أجزاء الفراخ اليوم