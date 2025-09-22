نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، والتأكد من التزام الشركات المنفذة باتباع الإجراءات المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي وجارٍ تنفيذها، حيث شدد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة تكثيف فرق العمالة الفنية والمعدات المطلوبة للتنفيذ بكافة مكونات كل مشروع والعمل بالتوازي حتى الانتهاء من التنفيذ.

وطالب الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة الجهات التابعة للوزارة بالتنسيق المستمر مع المحافظات والوحدات المحلية التابعة، وذلك بشأن تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، بجانب ضرورة تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة القيام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالينا على مستوى قرى الجمهورية من خلال دفع عجلة العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" للانتهاء فى المواعيد المحددة وذلك فى إطار حرص الدولة المستمر لرفع مستوى معيشة المواطنين.

