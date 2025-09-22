قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين
تحسبا لأي إجراء إسرائيلي.. فلسطين ترسل نسخة من كلمة عباس إلى الأردن لعرضها أمام الأمم المتحدة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
اختراق أمني في إسرائيل.. رجل ينتحل صفة عنصر أمن ويتسلل لمواقع حساسة
افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة
سبب تعظيم يوم الإثنين من كل أسبوع.. علي جمعة: فيه 4 أسرار
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
قال المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان إن الوزارة وفرت وسيلتين لتسهيل عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة لوحدات الإيجار القديم، أولهما المنصة الإلكترونية، وايضًا مكاتب البريد في كافة محافظات الجمهورية، متابعًا: «المنصة تهدف لتسهيل حصول المتضررين من قانون الإيجار القديم على السكن البديل بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل سبل الدعم لضمان سهولة تقديم الطلبات لجميع الفئات المستحقة».

 إتاحة المنصة الإلكترونية

وأكد المهندس عمرو خطاب أن خبر إتاحة المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة من الإسكان والبدء في تفعيلها في شهر أكتوبر وبداية العد التنازلي هو خبر حقيقي، موضحًا أنه يتم متابعة الموضوع بشكل مباشر ويومي، مضيفًا: "المنصة جاهزة طبقًا لما تم الإفادة به من البيان الصادر قبل حوالي أسبوعين".

العلاقة بين المالك والمستأجر 

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنصة ستكون متاحة لكل الراغبين في الحجز والتقديم وفقًا للمادة 8 من قانون 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويعيد تنظيمها بشكل مناسب يرضي جميع الأطراف، موضحًا أن المنصة ستكون جاهزة في أول أكتوبر، وأنه يمكن للسادة المستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة.

شهادة الخدمات المتكاملة

وأشار متحدث الاسكان، إلى أن المستندات هي عبارة عن طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه عقد الإيجار، وصورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي أو المستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية، وإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة، وصورة شهادة الميلاد للأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين، وصورة المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية زواج، طلاق، أو إقرار قرار التمكين في حالة الوفاة، وشهادة الوفاة، مضيفًا: «بالنسبة لذوي الهمم، بعض المستندات الخاصة بهم مثل شهادة الخدمات المتكاملة».

وشدد على أن جميع المستندات سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء الحساب الشخصي لمتابعة الطلب.

