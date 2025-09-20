قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
برلمان

قانون الإيجار القديم.. مهلة انتقالية محددة وحالات للطرد الفوري

الإيجار القديم- أرشيفية
محمد الشعراوي

بدأ رسميا تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع إطار قانوني جديد ينهي سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

القانون أقر مجموعة من الضوابط والآليات، أبرزها التنسيق مع وزارة الإسكان لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين عبر منصة إلكترونية خصصت لتسجيل البيانات وحصر الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للنظام القديم.

كما حدد القانون مددا انتقالية لإنهاء العقود:

الوحدات السكنية تنتهي عقود إيجارها بعد 7 سنوات من سريان القانون.

الوحدات غير السكنية (المحال والأنشطة التجارية) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

ومع ذلك، أتاح التشريع للطرفين حرية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي في أي وقت، بما يضمن المرونة ويحفظ حقوق الطرفين.

ونص القانون على حالات تستوجب الطرد الفوري للمستأجر دون انتظار المدة الانتقالية ومن أبرزها:

ترك الوحدة خالية وعدم استخدامها فعليًا لمدة عام كامل.

امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة للإقامة.

الامتناع عن سداد الإيجار نهائيًا.

رفض تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة قانونًا.

القيام بتغييرات إنشائية مخالفة دون إذن.

تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري، أو استخدام المحل في غير الغرض المخصص له.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

