سؤال برلماني بعد إصابة مرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي

تقدّم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن الواقعة المأساوية التى شهدها مستشفى التأمين الصحى والتى ترتب عليها إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر أثناء تلقيهم العلاج.

وثمن " أمين " التحرك السريع من الدكتور خالد عبد الغفار بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإيقاف مدير المستشفى والأطباء المعنيين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المقصرين وعدم التستر على أى خطأ طبى جسيم، مؤكداً أن هذه الواقعة الخطيرة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية فى مقدمتها ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية؟ وهل هناك قصور فى الرقابة الطبية أو خلل فى منظومة متابعة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى؟ وما هى الإجراءات والسياسات التى ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل؟.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف سيتم تعويض المرضى وأسرهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة؟ وهل ستتم مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج والرقابة على استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى؟.

وأكد أن هذه الواقعة تستوجب خطة عاجلة لإصلاح منظومة الرقابة الطبية داخل المستشفيات، وتطبيق معايير صارمة للجودة والأمان الصحى، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستورى فى العلاج الآمن واللائق.