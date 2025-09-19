قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو محمود ياسين: ولادى ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
برلمان

سؤال برلماني بعد إصابة مرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي

فريدة محمد

تقدّم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن الواقعة المأساوية التى شهدها مستشفى التأمين الصحى والتى ترتب عليها إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر أثناء تلقيهم العلاج.

وثمن " أمين " التحرك السريع من الدكتور خالد عبد الغفار بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإيقاف مدير المستشفى والأطباء المعنيين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المقصرين وعدم التستر على أى خطأ طبى جسيم، مؤكداً أن هذه الواقعة الخطيرة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية فى مقدمتها ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية؟ وهل هناك قصور فى الرقابة الطبية أو خلل فى منظومة متابعة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى؟ وما هى الإجراءات والسياسات التى ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل؟.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف سيتم تعويض المرضى وأسرهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة؟ وهل ستتم مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج والرقابة على استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى؟.

وأكد أن هذه الواقعة تستوجب خطة عاجلة لإصلاح منظومة الرقابة الطبية داخل المستشفيات، وتطبيق معايير صارمة للجودة والأمان الصحى، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستورى فى العلاج الآمن واللائق.

