قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال 7 أيام.. الصحة توجه برفع كفاءة سكن الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام

عمرو قنديل
عمرو قنديل
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير السلامة والوقاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.


استهل نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى قلين التخصصي، يرافقه الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تفقد عيادات الرمد والأسنان، التي تضم 23 طبيب أسنان، وعيادة الباطنة التي تستقبل نحو 100 حالة يوميًا، بالإضافة إلى قسم الأشعة المقطعية الذي يخدم 20 حالة يوميًا، وقسم الأشعة التليفزيونية المزود بجهازي سونار.

كما زار عيادة القلب، وغرفة الماموجرام، والصيدلية المركزية، حيث استمع إلى شكاوى المرضى بشأن عدم انتظام صرف بعض الأدوية على نفقة الدولة، ووجه بتدخل عاجل لضمان انتظام الصرف، كما لاحظ تأخر إصدار تقارير الأشعة، فأوصى بتسريع إجراءاتها وخصم مستحقات الشركة المسؤولة عن النظافة لتقصيرها.

وتفقد نائب الوزير غرف العمليات الخمس، وسكن الأطباء، مشيدًا بجودته، وقسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى ووجه بالالتزام الصارم بسياسات صرف المضادات الحيوية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، موجهًا بتحديث الأجهزة الطبية، وأمر بتحويل عدد من الأطباء بالعيادات الخارجية للتحقيق بسبب تأخرهم عن العمل.

 انتقل الدكتور قنديل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تفقد المعامل والعيادات وساحات انتظار المرضى. لاحظ تكدس المرضى بساحات المعامل، فوجه بتجهيز مساحات إضافية للانتظار وزيادة أعداد الفرق الطبية بالمعامل والموظفين بشباك الخزينة خلال 7 أيام، كما زار وحدة أمراض القلب، وتحدث مع المترددين للتأكد من رضاهم عن الخدمات.

وتفقد عيادات الأسنان، والأنف والأذن، والجلدية، مشيدًا بأداء فريق عيادة الأسنان، واطلع على سجلات وحدة الغسيل الكلوي ووحدة التصلب المتعدد التي تستقبل 12-15 حالة أسبوعيًا، بالإضافة إلى عيادات التخاطب والتغذية ومبادرة الألف يوم الذهبي.

وخلال تفقده سكن الأطباء بالمستشفى، لاحظ عدم ملاءمته، فأوصى بتطويره ورفع كفاءته خلال 7 أيام لتوفير بيئة إقامة مناسبة للأطباء.

شملت الجولة زيارة وحدة طب أسرة (حصة الغنيمي)، حيث شهد الدكتور قنديل إجراءات فتح الملف الطبي والتسجيل، ووصف الوقت المستغرق بـ«المناسب»، كما تفقد غرف طب الأسرة، والإسعافات الأولية، والتعقيم، والصيدلية، مطمئنًا على توافر مخزون الأدوية، واطلع على معدلات إنجاز مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

في ختام الجولة، عقد نائب الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ورئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد أبو السعد، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.

 تقرير شامل عن أداء مستشفيات المحافظة

واستمع إلى تقرير شامل عن أداء مستشفيات المحافظة، ووجه بتلافي الملاحظات التي رُصدت، مؤكدًا دعم الوزارة لاستدامة المنظومة الصحية، كما أعلن عن زيارات متتالية لمتابعة تنفيذ التوصيات، ووجه بتشكيل لجنة من العلاج الحر والنفايات الطبية لاتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة، حيث تم إغلاق 8 منشآت طبية خاصة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

واختتم قنديل جولته بتوجيه الشكر لمدير مديرية الشؤون الصحية ومديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمحافظة، مشيدًا بتحسن الأداء مقارنة بالزيارة السابقة، ومؤكدًا التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري.

المنشآت الطبية كفر الشيخ وزير الصحة المضادات الحيوية سكن الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

وزارة الاوقاف

نننشر نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد