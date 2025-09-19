قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
أ ش أ

أكد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مصر تعد شريكا هاما في المنطقة، مثمنا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار.

وأوضح سفير كوريا الجنوبية - في لقاء خاص للإذاعة المصرية - أن العلاقات المصرية الكورية تقوم علي الاحترام و الاعتزاز والصداقة بين رئيسا البلدين، مشيرا إلي العلاقات التي يتم الاحتفال بها في شهر أكتوبر بالذكري الثلاثين لبدئها..مشيرا إلي أن مصر تعد ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وأضاف هيون: "تثمن كوريا دور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار..موضحا أنه بفضل كل مقومات الاستقرار والبنيه التحتية الجيدة التي أقيمت في مصر خلال الأعوام العشرة الماضية تستثمر كوريا في مصر في التصنيع كمصانع " سامسونج و أل جي والسيارات" بالإضافة إلي أن كوريا تخطط لإقامه مشروعات في مجال صناعة المنسوجات.

وأكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن بلاده بتقدمها الكبير في مجال التكنولوجيا تريد أن تساهم في النهضة التعليمية في مصر وزيادة عدد الراغبين في تعلم اللغة الكورية ..لافتا إلي التعاون الثقافي مع مصر مزدهر؛ مبينا أن فرقه الفلكلوري الكوري جاءت في الشهر الماضي إلى مصر وكذلك مغنيه اوبرا كورية شهيره في الشهر الحالي، فضلا عن التعاون الرياضي في مجال رياضة التايكوندو وكره اليد والقدم بين كوريا ومصر كبير. 

وقال السفير الكوري إنه يرغب في زيادة الاستثمارات الكورية في مصر خاصة بعد التطور الكبير في البنية التحتية..مشيدا بالعامل المصري وحرفيته وذكاءه و قدرته السريعة علي التعلم و يري أن الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين حلم قريب المنال .

والسفير الكوري هو سفير مميز خدم بلاده في الصين والولايات المتحدة والعراق، وحائز علي درجه البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سيول ودراسات عليا في نفس المجال من جامعة بنسلفانيا.

