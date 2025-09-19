قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
أصل الحكاية

أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد

أمينة الدسوقي

يترقب العالم في 2 أغسطس 2027 ظاهرة فلكية استثنائية تعد واحدة من أهم الأحداث الفلكية خلال القرن الحادي والعشرين، حيث سيشهد العالم كسوفا كليا نادرا للشمس يستمر لأكثر من 6 دقائق متواصلة، وهي مدة غير مسبوقة في ظواهر الكسوف الحديثة.

الظاهرة، التي تحول النهار إلى ليل لبضع دقائق، ستغطي مناطق واسعة من العالم، وستكون مرئية بوضوح في 10 دول عربية، على رأسها مصر، السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، وسلطنة عمان، إضافة إلى أجزاء من جنوب أوروبا والقرن الإفريقي.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

الكسوف الكلي للشمس يحدث عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، ليغطي قرص الشمس بالكامل لفترة زمنية قصيرة، وفي هذه الظاهرة الفلكية النادرة، تخفت أشعة الشمس تماما، ويغرق النهار في ظلمة تشبه الليل، فيما تظهر الهالة الشمسية المحيطة، وتتحول السماء إلى مشهد شبيه بالغسق.

موعد الحدث

من المقرر أن يقع الكسوف الكلي يوم السبت 2 أغسطس 2027، في منتصف النهار تقريبا، ما يمنح فرصة ذهبية لمشاهدته دون الحاجة إلى وسائل مساعدة معقدة، باستثناء نظارات الرصد الآمن.

ويعد هذا الكسوف واحدا من أطول الكسوفات الكلية خلال القرن الحادي والعشرين، إذ تصل ذروته إلى 6 دقائق و23 ثانية في بعض المناطق، وهي مدة استثنائية مقارنة بمتوسط الكسوف الكلي الذي لا يتجاوز 3 دقائق عادةً.

الدول التي يشملها الكسوف ومساره

وفقا لما أوردته وكالة ناسا وموقع Time and Date، يبدأ مسار الكسوف الكلي فوق المحيط الأطلسي، ثم يعبر جنوب إسبانيا (مدينتا قادس ومالقة)،ثم يدخل شمال إفريقيا عبر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ومصر،ويواصل طريقه إلى السودان والسعودية واليمن والصومال، لينتهي في المحيط الهندي.

كما ستمر المنطقة الكلية فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهو أمر نادر الحدوث.

ويبلغ عرض منطقة الكسوف الكلي نحو 270 كيلومترا، ما يسمح لملايين البشر بمشاهدته بالعين المجردة (مع استخدام وسائل الحماية).

 مصر من أفضل مواقع المشاهدة عالميا

تعد مدينة الأقصر واحدة من أفضل النقاط في العالم لرصد هذا الكسوف، حيث ستشهد ظلاما تاما لمدة 6 دقائق و23 ثانية، ما يجعلها مركزا علميا وسياحيا متوقيا خلال الحدث.

ظاهرة فلكية استثنائية الأحداث الفلكية لكسوف الكلي للشمس ما هو الكسوف الكلي للشمس

