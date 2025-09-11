قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خسوف القمر .. هل يمهد الطريق للكسوف الشمسي الكبير في 2026؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

شهدت السماء العربية، مساء الأحد، خسوف كليا للقمر، في ظاهرة فلكية جذبت أنظار عشاق الفلك والفضاء، حيث ظهر ما يعرف بـ"قمر الدم" بلونه الأحمر المميز. 

وقد أمكن رصد الخسوف بشكل كامل في معظم مناطق آسيا وأستراليا، بينما شوهد جزئيا في أوروبا وأفريقيا.

وأكد مركز الفلك الدولي  أنه بث الحدث مباشرة عبر منصاته، موضحا أن توقيت شروق القمر تراوح بين مراحل مختلفة من الخسوف حسب الموقع الجغرافي: ففي شرق العالم العربي أشرق القمر قبل بداية الظاهرة، أما في وسطه فقد ظهر وهو في بدايات الخسوف، بينما غرب المنطقة شهد القمر في مراحله الأخيرة.

لماذا يتحول القمر إلى اللون الأحمر؟

تحدث ظاهرة الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد، ويكون القمر مكتملا (بدرا). ورغم حجب الأرض لأشعة الشمس المباشرة، فإن الغلاف الجوي يسمح بمرور بعض الأشعة المنكسرة التي تلون القمر بدرجات الأحمر والبرتقالي. ويعتبر لون القمر أثناء الخسوف مؤشرا على نقاء الغلاف الجوي، إذ تميل الدرجة إلى الأحمر الداكن أو البني في حالات التلوث، بل قد يختفي القمر تمامًا كما حدث عام 1992 عقب ثوران بركان "بيناتوبو" في الفلبين.

وعلى عكس كسوف الشمس، لا يحتاج رصد الخسوف إلى أدوات خاصة، إذ يكفي توفر سماء صافية ومكان مناسب للمتابعة.

مقدمة لكسوف شمسي استثنائي

الخسوف الأخير هو الثاني خلال عام 2025 بعد خسوف مارس الماضي، ويعد تمهيدا للحدث الفلكي الأبرز المنتظر في 12 أغسطس 2026، وهو الكسوف الكلي للشمس الذي سيغطي مناطق واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا والجزيرة العربية.

وسيكون هذا الكسوف الأول الذي يُشاهد بالكامل في أوروبا منذ عام 2006، حيث سيظهر كليا في إسبانيا وأيسلندا، وجزئيا في دول أخرى.

مسار الكسوف الكلي 2026

ينطلق المسار من فوق المحيط الأطلسي، ليعبر مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا، ثم يتجه نحو شمال إفريقيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وصولا إلى السودان والسعودية واليمن والصومال، قبل أن ينتهي فوق المحيط الهندي.

ويغطي الكسوف الكلي مسارا عرضه نحو 270 كيلومترا، ما يمنح ملايين الأشخاص فرصة مشاهدة استثنائية. 

وفي السعودية، سيمر فوق جدة ومكة المكرمة، بينما تشهد مناطق في إيطاليا وجزيرة لامبيدوزا كسوفًا جزئيًا.

ذروة المشاهدة في الأقصر

تبلغ مدة الكسوف الكلي أكثر من 6 دقائق متواصلة، وهي فترة تعد من الأطول في التاريخ الحديث لهذه الظواهر.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة الأقصر بمصر ذروة المشاهدة، حيث ستغرق في ظلام كامل لمدة تتجاوز 6 دقائق، ما يجعلها من أفضل مواقع العالم لرصد الحدث.

كما ستشهد مدن مثل قادس وملقة في إسبانيا كسوفًا كليًا بين 4 و5 دقائق، بينما ستدخل بنغازي في ليبيا في ظلام دامس لنحو 5 دقائق.

خسوف كليا للقمر عشاق الفلك قمر الدم ظاهرة الخسوف الكلي كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

وفاة عمرو ستين

إثر وعكة صحية.. قصة وفاة المطرب عمرو ستين

عمرو اديب

عمرو أديب أعلن عن تناولها … قصة فيتامينات لإطالة العمر

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجه ستدهشك

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجة ستدهشك

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد