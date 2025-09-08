علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

رصد قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور كامل عبد اللطيف، رئيس القسم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر التي شهدتها السماء أمس ٧ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

وقد جرى الرصد باستخدام الأجهزة والتقنيات العلمية المتقدمة بالقسم، وسط حضور مميز للدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد الكلية، والسادة رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب الذين شاركوا في هذا الحدث العلمي المتميز.

وأوضح الدكتور كامل عبد اللطيف أن هذا الرصد يأتي في إطار الدور الريادي للقسم في دراسة الظواهر الفلكية وتوظيفها في خدمة البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تلك الفعاليات في تنمية مهارات الطلاب، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رمضان صوفي، بجهود قسم الفلك والأرصاد الجوية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تعكس التزام ومسئولية كلية العلوم بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، تسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع، وتلبية متطلبات التنمية في مجالات الفلك والأرصاد الجوية.

