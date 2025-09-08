قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
القومي للبحوث الفلكية": خسوف القمر ظاهرة كونية تدل على عظمة الخالق

أ ش أ

 أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور طه رابح، أن خسوف القمر يُعد ظاهرة كونية عظيمة تدل على دقة النظام الكوني وعظمة الخالق، مشيرًا إلى أن الأجرام السماوية تسير في مداراتها منذ بداية الخلق وفق نظام بديع وضعه الله عز وجل.
وأوضح رابح - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن خسوف القمر يحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط مستقيم، بحيث يقع القمر في ظل الأرض الذي يحجب عنه ضوء الشمس، وهو التفسير العلمي للظاهرة، مشيرا إلى أن الخسوف الجزئي يحدث عندما يقع جزء من القمر فقط في ظل الأرض، أما الخسوف الكلي فيحدث عندما يدخل القمر كاملًا في ظل الأرض، وهو ما شهده العالم مؤخرًا.
وأضاف "أن الخسوف القمري ظاهرة طبيعية تحدث منذ بدء الكون، لكنها لا تتكرر بشكل ثابت سنويًا، بل تعتمد على حركة الكواكب واصطفافها ، فقد تحدث مرة أو مرتين في العام، وقد لا تحدث إطلاقًا، بحسب موقع الأجرام السماوية في الفضاء".

