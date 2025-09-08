قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظاهرة فلكية جديدة في سماء الوطن العربي بعد خسوف القمر.. ما هي؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

تشهد سماء الوطن العربي خلال ساعات، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتران القمر الأحدب المتناقص مع كوكب زحل، وذلك بعد يوم من خسوف القمر الكلي.. فما تفاصيل هذه الظاهرة؟

جدير بالذكر أن العالم، قد شهد مساء أمس الأحد، حدثًا فلكيًا نادرًا، وهو خسوف كلي طويل للقمر يُعرف بالقمر الدموي، ويعد الأطول هذا العام، حيث يظهر القمر بلون أحمر نحاسي يبهر الأنظار. 

خسوف القمر الكلي

المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف أن أولى مراحل خسوف القمر بدأت عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، واكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، فيما انتهت الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، إن مدة الخسوف من البداية إلى النهاية امتدت حوالي 5 ساعات و27 دقيقة.

ما هو الاقتران الفلكي؟

بالعودة إلى ظاهرة اليوم، فإن الاقتران الفلكي هو ظاهرة تحدث عندما يظهر جرمان سماويان مثل القمر وكوكب زحل قريبين من بعضهما البعض في السماء من منظور الراصد على الأرض. 

على الرغم من المسافات الشاسعة بينهما، إلا أن موقعهما في نفس خط الطول السماوي تقريبًا يمنح المراقب فرصة وهو يشاهد هذه الظاهرة.

تعتبر هذه الظاهرة فريدة من نوعها ليس فقط من حيث جمالها البصري، بل أيضًا من حيث فوائدها العلمية. توفر هذه اللحظة للمراقبين فرصة لفهم حركة الأجرام السماوية وتحديد مواقع الكواكب في السماء. 

كما تعد فرصة لتعلم كيفية تتبع الكواكب بالعين المجردة، مما يعزز من التجربة الفلكية لدى الكبار والصغار على حد سواء.

حلقات زحل وعبور المستوى

هذا العام، يكتسب الاقتران أهمية إضافية بسبب ما تشهده حلقات كوكب زحل من ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ "عبور مستوى الحلقات".

في مارس 2025، أصبحت حلقات زحل موازية تمامًا لخط نظر الأرض بزاوية ميل قريبة من صفر درجة، مما جعلها شبه غير مرئية حتى عبر التلسكوبات الصغيرة. 

ومع مرور الأشهر، بدأت زاوية ميل الحلقات بالتزايد تدريجيًا لتصل حاليًا إلى حوالي 1-4 درجات، مما يجعلها تظهر كخط رفيع يحيط بالكوكب.

يمثل هذا التغير في زاوية الرؤية نتيجة ميل محور دوران زحل الذي يصل إلى حوالي 26.7 درجة. قد نرى حلقاته أحيانًا بشكل واضح ومائل وأحيانًا بشكل جانبي ضيق، كما هو الحال هذا العام. 

من المتوقع أن تستمر زاوية الميل في الزيادة خلال الشهور المقبلة، لتظهر الحلقات بشكل أوضح بحلول عام 2026.

خسوف القمر خسوف القمر الكلي ظاهرة فلكية جديدة الاقتران الفلكي تفاصيل الاقتران الفلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

منتخب مصر

لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وإثيوبيا تثير تساؤلات الجماهير

بيراميدز

بيراميدز يهزم منتخب الشباب 2-1ودياً

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد