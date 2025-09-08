ظاهرة فلكية جديدة في سماء الوطن العربي بعد خسوف القمر.. ما هي؟

تشهد سماء الوطن العربي خلال ساعات، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتران القمر الأحدب المتناقص مع كوكب زحل، وذلك بعد يوم من خسوف القمر الكلي.. فما تفاصيل هذه الظاهرة؟

جدير بالذكر أن العالم، قد شهد مساء أمس الأحد، حدثًا فلكيًا نادرًا، وهو خسوف كلي طويل للقمر يُعرف بالقمر الدموي، ويعد الأطول هذا العام، حيث يظهر القمر بلون أحمر نحاسي يبهر الأنظار.

خسوف القمر الكلي

المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف أن أولى مراحل خسوف القمر بدأت عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، واكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، فيما انتهت الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، إن مدة الخسوف من البداية إلى النهاية امتدت حوالي 5 ساعات و27 دقيقة.

ما هو الاقتران الفلكي؟

بالعودة إلى ظاهرة اليوم، فإن الاقتران الفلكي هو ظاهرة تحدث عندما يظهر جرمان سماويان مثل القمر وكوكب زحل قريبين من بعضهما البعض في السماء من منظور الراصد على الأرض.

على الرغم من المسافات الشاسعة بينهما، إلا أن موقعهما في نفس خط الطول السماوي تقريبًا يمنح المراقب فرصة وهو يشاهد هذه الظاهرة.

تعتبر هذه الظاهرة فريدة من نوعها ليس فقط من حيث جمالها البصري، بل أيضًا من حيث فوائدها العلمية. توفر هذه اللحظة للمراقبين فرصة لفهم حركة الأجرام السماوية وتحديد مواقع الكواكب في السماء.

كما تعد فرصة لتعلم كيفية تتبع الكواكب بالعين المجردة، مما يعزز من التجربة الفلكية لدى الكبار والصغار على حد سواء.

حلقات زحل وعبور المستوى

هذا العام، يكتسب الاقتران أهمية إضافية بسبب ما تشهده حلقات كوكب زحل من ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ "عبور مستوى الحلقات".

في مارس 2025، أصبحت حلقات زحل موازية تمامًا لخط نظر الأرض بزاوية ميل قريبة من صفر درجة، مما جعلها شبه غير مرئية حتى عبر التلسكوبات الصغيرة.

ومع مرور الأشهر، بدأت زاوية ميل الحلقات بالتزايد تدريجيًا لتصل حاليًا إلى حوالي 1-4 درجات، مما يجعلها تظهر كخط رفيع يحيط بالكوكب.

يمثل هذا التغير في زاوية الرؤية نتيجة ميل محور دوران زحل الذي يصل إلى حوالي 26.7 درجة. قد نرى حلقاته أحيانًا بشكل واضح ومائل وأحيانًا بشكل جانبي ضيق، كما هو الحال هذا العام.

من المتوقع أن تستمر زاوية الميل في الزيادة خلال الشهور المقبلة، لتظهر الحلقات بشكل أوضح بحلول عام 2026.