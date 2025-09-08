المساجد الكبرى بأسوان تشهد أداء صلاة خسوف القمر.. شاهد

شهدت المساجد الكبرى بمحافظة أسوان إقامة صلاة الخسوف وسبقها خاطرة عن صلاة الخسوف وحكمها وكيفيتها .

وشارك فى أداء صلاة خسوف القمر قيادات مديرية الأوقاف بأسوان ، ومن أبرز المساجد الكبرى التى شهدت أداء صلاة الخسوف مسجد الحاج حسن وذلك بحضور فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية .

وأيضاً فضيلة الدكتور محمود عبد الرحيم محمود مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ عبد الله محمد طه عرجون رئيس قسم المساجد، وفضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديرية ، وقام بأداء الصلاة فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة محمد إمام المسجد وقائد فكر ، ووسط مشاركة عدد كبير من الجمهور ورواد المسجد.

وفى نفس التوقيت شهدت سماء محافظة أسوان ظاهرة خسوف القمر مساء الأحد ، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى ، وذلك إحياءا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الظواهر الكونية وربط الناس بسنته المطهرة.

صلاة الخسوف

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها وجهت جميع المديريات الإقليمية بالمحافظات بضرورة الاستعداد الكامل لإقامة صلاة الخسوف مساء الأحد، وستقام الصلاة في المساجد الكبرى الجامعة بمشاركة جموع المصلين، التزامًا بسنة رسول الله ﷺ الذي أمر بالصلاة والدعاء والصدقة عند حدوث الخسوف والكسوف.

ويعكس ذلك الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في إحياء السنن النبوية وترسيخ القيم الإيمانية لدى المواطنين.

وتعد صلاة الخسوف من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أداها بنفسه عند حدوث الظاهرة، وهي ركعتان، يقرأ فيهما الإمام جهرًا بالفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ويُسن فيها إطالة القراءة والركوع والسجود، على نحو ما ورد عن الجناب النبوي الشريف.

كما أن إقامة الصلاة في مثل هذه المناسبات تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف، الهادفة إلى إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استحضار المعاني الإيمانية والتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى عند وقوع الظواهر الكونية، بما يرسخ رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله في الكون.

وتشهد مصر ومعظم الدول العربية مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 واحدة من أعظم الظواهر الكونية التي تجذب الأنظار وتدعو للتأمل والخشوع، حيث يطل علينا خسوف القمر الكلي المعروف بـ"قمر الدم"، في مشهد بديع يربط بين عظمة الكون وإعجاز الخالق.