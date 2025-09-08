قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

يختفي تدريجيا لبعض الوقت.. شاهد لحظة خسوف القمر فى سماء أسوان

محمد عبد الفتاح

شهدت سماء محافظة أسوان ظاهرة خسوف القمر مساء الأحد ، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى ، وذلك إحياءا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الظواهر الكونية وربط الناس بسنته المطهرة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها وجهت جميع المديريات الإقليمية بالمحافظات بضرورة الاستعداد الكامل لإقامة صلاة الخسوف مساء الأحد، وستقام الصلاة في المساجد الكبرى الجامعة بمشاركة جموع المصلين، التزامًا بسنة رسول الله ﷺ الذي أمر بالصلاة والدعاء والصدقة عند حدوث الخسوف والكسوف.

ويعكس ذلك الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في إحياء السنن النبوية وترسيخ القيم الإيمانية لدى المواطنين.

خسوف القمر

وتعد صلاة الخسوف من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أداها بنفسه عند حدوث الظاهرة، وهي ركعتان، يقرأ فيهما الإمام جهرًا بالفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ويُسن فيها إطالة القراءة والركوع والسجود، على نحو ما ورد عن الجناب النبوي الشريف.

كما أن إقامة الصلاة في مثل هذه المناسبات تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف، الهادفة إلى إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استحضار المعاني الإيمانية والتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى عند وقوع الظواهر الكونية، بما يرسخ رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله في الكون.

وتشهد مصر ومعظم الدول العربية مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 واحدة من أعظم الظواهر الكونية التي تجذب الأنظار وتدعو للتأمل والخشوع، حيث يطل علينا خسوف القمر الكلي المعروف بـ"قمر الدم"، في مشهد بديع يربط بين عظمة الكون وإعجاز الخالق.

فيما افتتحت جامعة أسوان فعاليات "اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء"وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعة، منهم الدكتور محمد نجيب، أستاذ بكلية العلوم، والدكتور سعيد صديق، أستاذ بكلية التربية.

أسوان

