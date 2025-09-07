محافظ أسوان: إطلاق حملة للتشجير بالشوارع والطرق الرئيسية والداخلية

تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" ضمن المرحلة الرابعة ، والتى تستهدف التوسع فى الرقعة الخضراء .

وفى هذا السياق كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة ، وذلك من أجل الإعداد الجيد لخطة زراعة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ، بجانب المؤسسات المختلفة بالأشجار المتنوعة بما يساهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التغيرات المناخية ، وتعزيز التنمية المستدامة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة جاهزة بالتوازى لإطلاق حملة شاملة للتشجير تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية حيث تبدأ بطريق السادات الذى يشهد ملحمة كبرى لتطويره وتوسعته وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية ، مع القيام بتركيب مصادر الرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ، وهو الذى يأتى متواكباً مع المبادرة الرئاسية التى تمثل نقلة نوعية فى جهود الدولة للحفاظ على البيئة ، وتحسين المظهر الحضارى والجمالى للمدن والقرى .

"100 مليون شجرة"

وأكد على أن محافظة أسوان عازمة على تنفيذ هذه التوجيهات بشكل كامل وبما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية حيث أن زراعة الأشجار لا تعتبر مجرد خطوة لتجميل الشوارع ، وإنما هى وسيلة فعالة لتعزيز مؤشرات جودة الهواء .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرة تأتى متسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، التى تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أولوياتها ، وهذا يتطلب المتابعة الدورية للموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة لضمان الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة ، ومراعاة جودة الأعمال المنفذة بما يضمن تعظيم الإستفادة من كافة الجهود والشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة .

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف أيضاً إلى بناء بيئة صحية ونظيفة وآمنة للأجيال القادمة ، مع خلق متنفس طبيعى للمواطنين بإعتبارها من المحافظات الرائدة فى مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.