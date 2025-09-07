قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إطلاق حملة للتشجير بالشوارع والطرق الرئيسية والداخلية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" ضمن المرحلة الرابعة ، والتى تستهدف التوسع فى الرقعة الخضراء .

وفى هذا السياق كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة ، وذلك من أجل الإعداد الجيد لخطة زراعة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ، بجانب المؤسسات المختلفة بالأشجار المتنوعة بما يساهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التغيرات المناخية ، وتعزيز التنمية المستدامة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة جاهزة بالتوازى لإطلاق حملة شاملة للتشجير تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية حيث تبدأ بطريق السادات الذى يشهد ملحمة كبرى لتطويره وتوسعته وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية ، مع القيام بتركيب مصادر الرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ، وهو الذى يأتى متواكباً مع المبادرة الرئاسية التى تمثل نقلة نوعية فى جهود الدولة للحفاظ على البيئة ، وتحسين المظهر الحضارى والجمالى للمدن والقرى .

"100 مليون شجرة"

وأكد على أن محافظة أسوان عازمة على تنفيذ هذه التوجيهات بشكل كامل وبما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية حيث أن زراعة الأشجار لا تعتبر مجرد خطوة لتجميل الشوارع ، وإنما هى وسيلة فعالة لتعزيز مؤشرات جودة الهواء .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرة تأتى متسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، التى تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أولوياتها ، وهذا يتطلب المتابعة الدورية للموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة لضمان الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة ، ومراعاة جودة الأعمال المنفذة بما يضمن تعظيم الإستفادة من كافة الجهود والشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة .

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف أيضاً إلى بناء بيئة صحية ونظيفة وآمنة للأجيال القادمة ، مع خلق متنفس طبيعى للمواطنين بإعتبارها من المحافظات الرائدة فى مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

وزير التعليم العالي

توقع اتفاقيتان للتعاون بين بنك المعرفة واتحادي الجامعات والبحث العلمي

مياة الصوف

القابضة للمياه تتابع جهود رفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد