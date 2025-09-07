إزالة 97 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، وكافة الجهات المختصة لتكثيف الجهود لإزالة التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة فرض هيبة الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأضاف أنه تم حتى الآن إزالة 97 حالة تعدى بمساحة 40 ألف و 655 م2 من خلال الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها بمختلف المراكز والمدن .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن متابعة أعمال الإزالة تتم بشكل مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، مما يعكس حجم الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم الذى يرتبط إرتباطاً وثيقاً بحقوق الأجيال القادمة وحماية الرقعة الزراعية.

وأشار أن هناك آليات واضحة لمتابعة الأراضى التى يتم إستردادها لضمان الإستفادة منها فى مشروعات النفع العام أو إعادة طرحها للإستثمار بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات التنموية .

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين الجديد ، والذى تولى مسئولية المديرية خلفاً للمهندس خالد أبو القاسم لبلوغه السن القانونية للمعاش .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل مع كافة الملفات لتوفير الخدمات التموينية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز ، والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة ، على أن يتم إعطاء فرصة لمدة شهر للمدير الجديد لمديرية التموين، ليعقب ذلك قيامه بعرض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المديرية لتقديم خدماتها العديدة بالشكل المطلوب .