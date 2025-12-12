قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
احذر 3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس
شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رباط صليبي.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن يزن النعيمات

يزن النعيمات
يزن النعيمات
ميرنا محمود

كشف الإعلامي عمرو الدرديري  صدمة للجماهير بشأن إصابة  لاعب منتخب الاردن يزن النعيمات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:عااااااااااااااااااجل - أنباء : إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

وتعرض يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن لإصابة خلال مواجهة النشامي ومنتخب العراق، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.


وأصيب النعيمات صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب

يزن النعيمات منتخب الاردن الاردن اصابه يزن النعيمات عمرو الدرديري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

دولة التلاوة

مفاجأة سارة ونجاح جديد.. هشام طلعت مصطفى: 10 ملايين جنيه دعما لدولة التلاوة

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يدعم برنامج دولة التلاوة بـ10 ملايين جنيه

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد