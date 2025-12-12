رباط صليبي.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن يزن النعيمات

كشف الإعلامي عمرو الدرديري صدمة للجماهير بشأن إصابة لاعب منتخب الاردن يزن النعيمات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:عااااااااااااااااااجل - أنباء : إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

وتعرض يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن لإصابة خلال مواجهة النشامي ومنتخب العراق، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.



وأصيب النعيمات صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب