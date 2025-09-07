قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الخسوف: اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر| ردده الآن

دعاء الخسوف للقمر
دعاء الخسوف للقمر
أحمد سعيد

نشرت دار الإفتاء المصرية، قبل قليل على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، دعاء الخسوف، موجهة جميع المسلمين بالإكثار من الدعاء في هذه الظاهرة الكونية الفريدة التي تدل عظمة الخالق.

دعاء الخسوف لـ دار الإفتاء

وكتبت دار الإفتاء، عبر منشورها، ينبغي للمسلم إذا رأى كُسُوفًا أو خُسُوفًا أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالرحمة واللطف؛ ومن ذلك: "اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين".

أدعية عند خسوف القمر

  • اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسوف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.
  • يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.
  • اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.
  • اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.
  • يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم الطف بنا، لا إله إلا أنت سبحانك انّا كنا من الظالمين.
  • الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.
  • الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

كيف تصلي خسوف القمر؟

أولًا: الركعة الأولى

يبدأ المسلم بـ تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح.

يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة مثل البقرة، إن استطاع.

يركع ركوعًا طويلًا، يسبح فيه ويطيل.

يرفع من الركوع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد».

ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يتبعها سورة أقصر، كآل عمران أو نحوها.

يركع مرة ثانية، يكون هذا الركوع أقصر من الأول.

يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين.

ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

ثانيًا: الركعة الثانية

يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى:

يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة (أقصر من الأولى).

يركع ركوعًا طويلًا، ثم يرفع.

يقرأ الفاتحة مجددًا، ثم سورة أقصر، ثم يركع مرة ثانية.

يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين.

بعد ذلك يتشهد ويسلّم.

دار الإفتاء دعاء الخسوف الخسوف دعاء الخسوف لـ دار الإفتاء دعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

الأقصر تشهد أداء صلاة الخسوف بمشاركة القيادات الدينية والشعبية

الأقصر تشهد أداء صلاة الخسوف بمشاركة القيادات الدينية والشعبية

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2025"

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2025"

جامعة دمنهور تحتفي بطلاب "التعليم المدمج"

جامعة دمنهور تحتفي بطلاب "التعليم المدمج" بالتربية للطفولة المبكرة وتتوج جهودهم بحفل تخرج مميز

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد