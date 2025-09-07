دعاء الخسوف: اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر| ردده الآن

نشرت دار الإفتاء المصرية، قبل قليل على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، دعاء الخسوف، موجهة جميع المسلمين بالإكثار من الدعاء في هذه الظاهرة الكونية الفريدة التي تدل عظمة الخالق.

دعاء الخسوف لـ دار الإفتاء

وكتبت دار الإفتاء، عبر منشورها، ينبغي للمسلم إذا رأى كُسُوفًا أو خُسُوفًا أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالرحمة واللطف؛ ومن ذلك: "اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين".

أدعية عند خسوف القمر

اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسوف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.

اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

كيف تصلي خسوف القمر؟

أولًا: الركعة الأولى

يبدأ المسلم بـ تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح.

يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة مثل البقرة، إن استطاع.

يركع ركوعًا طويلًا، يسبح فيه ويطيل.

يرفع من الركوع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد».

ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يتبعها سورة أقصر، كآل عمران أو نحوها.

يركع مرة ثانية، يكون هذا الركوع أقصر من الأول.

يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين.

ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

ثانيًا: الركعة الثانية

يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى:

يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة (أقصر من الأولى).

يركع ركوعًا طويلًا، ثم يرفع.

يقرأ الفاتحة مجددًا، ثم سورة أقصر، ثم يركع مرة ثانية.

يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين.

بعد ذلك يتشهد ويسلّم.