نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

فجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاجأة مدوية بشأن تصويت الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال نتنياهو إن تصويت الكنيست بشأن الضم كان استفزازًا سياسيًا متعمدًا من المعارضة الإسرائيلية بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل اليوم الخميس أن رئيس حكومة الاحتلال وجهه بوقف المضي قدما بشأن خطط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك بعد المباحثات التي أجراها نتنياهو مع نائب الرئيس الأمريكي جو دي فانس، في وقت سابق من اليوم الخميس في تل أبيب

وصرح نائب ترامب بعد اجتماعه بنتنياهو بأن التصويت الأولي في الكنيست على ضم الضفة الغربية غريبًا، ولو كان مناورة سياسية، فقد كان مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك.

وأكد فانس “لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت”.

وفي السياق نفسه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة تايم بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية لأنه وعد الدول العربية والإسلامية بذلك.