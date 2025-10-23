الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مقاتلاته شنت غارات على أهداف تابعة لجماعة حزب الله في لبنان، من بينها معسكر تدريب وموقع لتصنيع الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع، وذلك بتوجيه من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وقال الجيش في بيان، أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن طائراته استهدفت "عدداً من المواقع التابعة لحزب الله"، بينها معسكر في البقاع كان "يُدرَّب فيه عناصر الجماعة على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة".

وأضاف البيان أن الضربات شملت أيضاً "موقعاً لتصنيع الصواريخ الدقيقة" ومواقع أخرى في منطقة شربين قرب بلدة سروبّين شمالي لبنان.

وتقع محافظة البقاع على الحدود اللبنانية السورية شمالي مرتفعات الجولان.

