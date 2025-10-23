وزير النفط الكويتي يكشف تأثير العقوبات ضد روسيا على الطلب

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الخميس أن مؤشرات على تحول الطلب باتجاه نفط الخليج والشرق الأوسط.

وتوقع وزير النفط الكويتي في كلمة له بالاجتماع الـ27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الغربية على روسيا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأشار الرومي إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط من خلال التراجع عن تخفيضات الإنتاج.

وأكد الوزير الكويتي حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على جعل حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية تتطلب التعاون والتكامل وبناء سياسات تحقق الاستدامة البيئية.