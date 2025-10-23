مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تتبرع بمبلغ 750,000 يورو لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة

أعلن معهد بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الخيرية والاجتماعية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي)، عن تبرع بقيمة 750,000 يورو للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الطبية والدعم الصحي.

وستستهدف هذه المساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بمن فيهم الأطفال، الذين يشكلون أكثر من نصف سكان غزة، والذين تضرروا من الحرب الأخيرة. وسيدعم هذا التبرع تقديم خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة، بما في ذلك فحص وعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، والوقاية من الأمراض، والرعاية الأساسية للنساء الحوامل والمرضعات وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.

وستتولى منظمتا Welthungerhilfe وCARE، وهما منظمتان دوليتان غير حكوميتين لهما شبكات محلية وخدمات لوجستية راسخة في غزة، إدارة هذا التبرع البالغ 750,000 يورو.

وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينو، قائلةً: "يُظهر هذا التبرع تضامن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي مع الشعب الفلسطيني. وتماشيًا مع دعم الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية، وبالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، فإننا نقف إلى جانب الأكثر تضررًا، ونقدم الدعم الطبي والتغذوي العاجل من خلال شركاء موثوقين".

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط في مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: "نهدف من خلال هذا التبرع إلى مساعدة شركاء العمل الإنساني الموثوق بهم على تقديم المساعدة الطبية المنقذة للحياة والإغاثة لسكان غزة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا التي تعاني".

وكان بنك الاستثمار الأوروبي أعلن مؤخرًا عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون يورو مع السلطة الفلسطينية لدعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود. وتهدف هذه العملية إلى تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم، التي تُشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني.

ويُعد هذا المرفق عنصرًا أساسيًا في "البرنامج الشامل متعدد السنوات للإنعاش والصمود الفلسطيني" التابع للمفوضية الأوروبية. وبميزانية إجمالية تصل إلى 1.6 مليار يورو للفترة 2025-2027، يشمل البرنامج 620 مليون يورو كمنح لدعم السلطة الفلسطينية، و580 مليون يورو لمشاريع ملموسة تعزز الصمود والتعافي في الضفة الغربية وغزة، وقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 مليون يورو بضمان المفوضية الأوروبية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وفي عام 2024، تبرع معهد بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 250,000 يورو من خلال منظمة "ويلث هانجر هيلف" غير الحكومية لتقديم الدعم الصحي والغذائي في قطاع غزة.

واستفاد من هذه المساعدات حوالي 90,000 شخص، مُقدمةً لهم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية العامة والإنجابية، ودعم الصحة النفسية، بالإضافة إلى أكثر من 7,500 شخص بمساعدات غذائية طارئة.

وسبق لمعهد بنك الاستثمار الأوروبي أن قدّم إغاثة طارئة استجابةً للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، لدعم السكان المتضررين من الحرب في أوكرانيا، والزلازل في تركيا وسوريا والمغرب، والفيضانات في سلوفينيا وإسبانيا. ونظرًا لبيئة العمل المعقدة في غزة، سيُطبّق بنك الاستثمار الأوروبي إجراءات النزاهة والامتثال الصارمة في عملية الصرف، ولن تُصرف أية أموال إلا بعد اجتياز كل منظمة شريكة جميع الفحوصات المطلوبة بنجاح.

ه م غ