قال وزير الدفاع الإيراني أمير عزيز ناصر زاده إن طهران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي والصناعي مع الدول الصديقة ، بما في ذلك بيلاروس.
وخلال اجتماع بين مسؤولي الدفاع الإيرانيين والبيلاروسيين، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الدفاعية والتقنية والصناعية ، كما شددا على أهمية تعميق العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكات التكنولوجية، وذلك بحسب كما أوردت وكالة أنباء /مهر/ الإيرانية.
وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين طهران ومينسك من جانبه، وذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الحكومية للتعاون العسكري- الصناعي في بيلاروس ديمتري بانتوس.
من جانبه سلط المسؤول البيلاروسي الضوء على استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وإنتاج المعدات الدفاعية وتبادل الخبرات الصناعية مع إيران.
إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس
