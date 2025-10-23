إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

قال وزير الدفاع الإيراني أمير عزيز ناصر زاده إن طهران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي والصناعي مع الدول الصديقة ، بما في ذلك بيلاروس.

وخلال اجتماع بين مسؤولي الدفاع الإيرانيين والبيلاروسيين، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الدفاعية والتقنية والصناعية ، كما شددا على أهمية تعميق العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكات التكنولوجية، وذلك بحسب كما أوردت وكالة أنباء /مهر/ الإيرانية.

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين طهران ومينسك من جانبه، وذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الحكومية للتعاون العسكري- الصناعي في بيلاروس ديمتري بانتوس.

من جانبه سلط المسؤول البيلاروسي الضوء على استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وإنتاج المعدات الدفاعية وتبادل الخبرات الصناعية مع إيران.