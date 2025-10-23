قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

المنتدى العربي لتعزيز الشفافية يوصي باعتماد تقنيات البلوك تشين في المشتريات والعقود الحكومية بالدول العربية

المنتدى العربي لتعزيز الشفافية يوصي باعتماد تقنيات البلوك تشين في المشتريات والعقود الحكومية بالدول العربية
المنتدى العربي لتعزيز الشفافية يوصي باعتماد تقنيات البلوك تشين في المشتريات والعقود الحكومية بالدول العربية
أ ش أ

 دعا المنتدى العربي الثالث لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العصر الرقمي "دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والنزاهة في السياسات العامة" إلى اعتماد تقنيات البلوك تشين في المشتريات والعقود الحكومية بالدول العربية لضمان الشفافية وعدم التلاعب.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة، اليوم /الخميس/، في ختام المنتدى الذي انطلق أمس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الشفافية الدولية (الائتلاف العالمي ضد الفساد)، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والمستشارين، والخبراء والمختصين في مجالات الشفافية، والقانون، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي من 14 دولة عربية.
وناقش المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها: مستقبل مكافحة الفساد في ظل التحول الرقمي، وتقنية البلوك تشين والحوكمة الشفافة، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن الفساد، والموازنات المفتوحة والمساءلة العامة، والتعاقد المفتوح ومراقبة المشتريات، والتحديات الأخلاقية والأمنية في الابتكار الرقمي، وحماية البيانات والحق في الوصول إلى المعلومات، والهوية الرقمية والتدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن المنتدى أن الفساد يظل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة في العالم العربي، وأن التقنيات الرقمية توفر فرصاً نوعية لمواجهته بطرق مبتكرة وفعّالة، بجانب أن التعاون العربي – الإقليمي – الدولي هو المدخل الأساس لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي لظاهرة الفساد في ظل التحديات العابرة للحدود.. 
كما أكدت التوصيات على أهمية التحول الرقمي في مكافحة الفساد، ودعت إلى اعتماد تقنيات البلوك تشين في المشتريات والعقود الحكومية لضمان الشفافية وعدم التلاعب.
وطالب المشاركون بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الحكومية والتجارية لرصد مؤشرات الفساد.
وفّيما يتعلق بمسألة تعزيز البنية التشريعية والسياساتية، دعت التوصيات إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد عبر قنوات رقمية آمنة، وطالبت بوضع معايير واضحة لحماية البيانات الشخصية عند استخدامها في منصات الشفافية.
وبالنسبة للمساءلة والشفافية المجتمعية.. دعت التوصيات إلى دعم مبادرات الميزانية التشاركية الإلكترونية التي تمكّن المواطنين من الاطلاع على أوجه الصرف العام، وإطلاق منصات رقمية تفاعلية لتمكين المجتمع المدني من المشاركة في الرقابة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي، أكد المشاركون ضرورة تفعيل آليات التعاون العربي المشترك لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سياق العصر الرقمي، كما طالبوا بتعزيز تبادل الخبرات مع التجارب الدولية الرائدة في المجال.
 

الفساد المنتدى العربي التحول الرقمي

