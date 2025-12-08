جهاز تنمية مدينة بدر يطلق حملات متتالية تستهدف المخالفين

واصل جهاز تنمية مدينة بدر إطلاق حملة متتالية تضرب المخالفين في العمق حيث شهد الحي الثالث – المجاورة الثالثة – قطعة ٤٠ موجة جديدة من الهدم الفوري استهدفت الدور المخالف الذى حاول بعض المخالفين فرضه كأمر واقع.

جاءت التحركات متتابعة وسريعة لإغلاق أي منفذ لاستكمال أعمال المخالفة وتم تنفيذ الإزالة بتواجد مكثف للإدارات المعنية في مشهد يؤكد أن الجهاز يتحرك بكل قوة وبدون أي تهاون.

شاركت فيها إدارة التنمية بقيادة المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية و المهندس حسام فكرى مدير عام ادارة التنمية و السيد الاستاذ ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن و الاستاذ محمد الزهري نائب مدير إدارة الأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور وشرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود

وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الحملات لن تتوقف وأن المخالفات ستُزال فور رصدها مشدداً على أن المرحلة الحالية هي مرحلة حسم كاملة تستهدف تطهير المدينة من أي تعديات على الاشتراطات البنائية.