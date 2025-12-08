الإٍسكان: 750 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات البنية التحتية منذ 2014

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما تم خلال العشر سنوات الأخيرة في مصر، يمثل ضعف المساحة، مؤكدا أنه حدث من خلال تلك السنوات تنمية عمرانية شاملة شهدتها الدولة المصرية من عام 2014.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة أنفقت نحو 750 مليار جنيه منذ 2014 على مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتابع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مدن الجيل الرابع بواقع 24 مدينة جديدة وذكية ومستدمة وبها جميع المعايير الحديثة للبناء والعمران، سواء العاصمة الادارية والعلمين الجديد والمنصورة الجديدية وغيرها من مدن الجيل الرابع.