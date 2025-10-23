قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
أخبار العالم

بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة

بن غفير
بن غفير
قسم الخارجي

رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل منذ 23 عاما.

وقال بن غفير "أقدر الرئيس ترمب كثيرا لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه ولن يحكم غزة".

وأضاف أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الأفضل تجاه إسرائيل ولكن من المهم أن أذكر بأن إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة وأعضاء الكنيست يصوتون وفقا لاعتباراتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة شرم الشيخ حول غزة التي عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب رأيه في الإفراج عن مروان البرغوثي المسجون منذ أكثر من عقدين في سجون الاحتلال.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان ينبغي لإسرائيل إطلاق سراح البرغوثي، قال ترامب: "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالك... لذلك سأتخذ القرار".

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية: "إن عباس رجل مختلف تمامًا في شخصيته عما هو عليه في العلن"، مضيفًا أن أبو مازن "يحظى باحترام الفلسطينيين كحكيم".

كما ورد أنه هنأ الرئيس الأمريكي على جهوده لإنهاء حرب غزة.

وقال ترامب: "لقد مررت بسبعة رؤساء... لقد فعلت أشياءً لم يكن ليفعلها أي رئيس آخر"، مضيفًا أن عباس أشاد بأفعاله في المنطقة، قائلاً له: "ما فعلته ليس ممكنًا حتى. لا أصدق أنك فعلته، لكنني أهنئك".

وعلى الرغم من إشادة ترامب بعباس، إلا أنه قال إنه ليس الشخص المناسب لقيادة غزة بعد الحرب، مضيفًا أن الفلسطينيين يفتقرون إلى قائد حالي.

وأضاف ترامب أنه لطالما كنتُ على وفاق معه لطالما وجدتُه عقلانيًا، لكنه على الأرجح ليس الشخص المناسب.

وأوضح أن الفلسطينيين ليس لديهم قائد في الوقت الحالي، على الأقل قائدٌ واضح، وهم لا يرغبون في ذلك حقًا، لأن جميع هؤلاء القادة قُتلوا رميًا بالرصاص. إنها ليست وظيفةً رائجةً."

وأضاف ترامب أن عباس "يرغب" في المشاركة في حكم غزة بعد الحرب، لكنه قال إن أي قرار بشأن القيادة المستقبلية للقطاع سيُتخذ لاحقًا.

وقال ترامب: "سيكون من المبكر بعض الشيء إبداء رأي، لكن في مرحلةٍ ما، سيكون لي رأي. أعلم أنه يرغب في المشاركة."

كما تناول الرئيس قضية الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي يُنظر إليه كرئيسٍ مُحتمل في المستقبل. 

البرغوثي، المسجون لدى إسرائيل منذ عام 2002 لدوره في هجماتٍ خلال الانتفاضة الثانية، لا يزال رمزًا للمقاومة لدى العديد من الفلسطينيين.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لإسرائيل إطلاق سراح البرغوثي، قال ترامب: "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالك... لذلك سأتخذ القرار".

